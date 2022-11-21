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Hindistan'dan Büyüleyici Bir "Gün Batımı Öncesi" Manzarası

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Hindistan'dan Büyüleyici Bir 'Gün Batımı Öncesi' Manzarası

NAGAON, 21 Kasım (Xinhua) -- Gün batımı, eşsiz bir cazibe ve güzellik anlayışıyla her zaman günün en büyüleyici anıdır.

Hindistan'dan Büyüleyici Bir Gün Batımı Öncesi ManzarasıHindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki Brahmaputra nehri üzerinde gün batımı manzarası görülüyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

NAGAON, 21 Kasım (Xinhua) -- Gün batımı, eşsiz bir cazibe ve güzellik anlayışıyla her zaman günün en büyüleyici anıdır. Hindistan'ın Brahmaputra nehrinde "Gün Batımı Öncesi" yaşanıyor. Sisin arasına karışan pembe bulutlar, alev alev yanan gün batımını yansıtıyor.

Pırıltılı suya serpiştirilen altın rengi gün batımı sonrası kızıllık, gölde yüzen tekneleri ve figürleri yansıtırken, büyüleyici doğal manzaranın sarhoşluğu içinde olan uzak kıyıdaki insanlar fotoğraf çekiyor.

Hindistan'dan Büyüleyici Bir Gün Batımı Öncesi ManzarasıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde gün batımı sırasında Brahmaputra nehrinde teknesinde kürek çeken bir balıkçı, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'dan Büyüleyici Bir Gün Batımı Öncesi ManzarasıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde gün batımı sırasında Brahmaputra nehrinde teknelerinde kürek çeken balıkçılar, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'dan Büyüleyici Bir Gün Batımı Öncesi ManzarasıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde gün batımı sırasında Brahmaputra nehri boyunca yol alan bir feribot, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'dan Büyüleyici Bir Gün Batımı Öncesi ManzarasıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki Brahmaputra nehri kıyısında gün batımı sırasında selfie çeken insanlar, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'dan Büyüleyici Bir Gün Batımı Öncesi ManzarasıHindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki Brahmaputra nehri üzerinde bir gün batımı manzarası görülüyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

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