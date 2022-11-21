Hindistan'dan Büyüleyici Bir "Gün Batımı Öncesi" Manzarası Güncel Haberler NAGAON, 21 Kasım (Xinhua) -- Gün batımı, eşsiz bir cazibe ve güzellik anlayışıyla her zaman günün en büyüleyici anıdır. Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki Brahmaputra nehri üzerinde gün batımı manzarası görülüyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) NAGAON, 21 Kasım (Xinhua) -- Gün batımı, eşsiz bir cazibe ve güzellik anlayışıyla her zaman günün en büyüleyici anıdır. Hindistan'ın Brahmaputra nehrinde "Gün Batımı Öncesi" yaşanıyor. Sisin arasına karışan pembe bulutlar, alev alev yanan gün batımını yansıtıyor. Pırıltılı suya serpiştirilen altın rengi gün batımı sonrası kızıllık, gölde yüzen tekneleri ve figürleri yansıtırken, büyüleyici doğal manzaranın sarhoşluğu içinde olan uzak kıyıdaki insanlar fotoğraf çekiyor. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde gün batımı sırasında Brahmaputra nehrinde teknesinde kürek çeken bir balıkçı, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde gün batımı sırasında Brahmaputra nehrinde teknelerinde kürek çeken balıkçılar, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde gün batımı sırasında Brahmaputra nehri boyunca yol alan bir feribot, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki Brahmaputra nehri kıyısında gün batımı sırasında selfie çeken insanlar, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki Brahmaputra nehri üzerinde bir gün batımı manzarası görülüyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hindistan'dan Büyüleyici Bir 'Gün Batımı Öncesi' Manzarası - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.