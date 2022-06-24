Hindistan'dan Afganistan'daki depremzedelere 27 tonluk insani yardım - Haberler

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Hindistan'dan Afganistan'daki depremzedelere 27 tonluk insani yardım

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Hindistan'dan Afganistan'daki depremzedelere 27 tonluk insani yardım

YENİ Hindistan, Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen binlerce kişi için 27 tonluk yardım yapacağını açıkladı.

YENİ Hindistan, Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen binlerce kişi için 27 tonluk yardım yapacağını açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'a iki uçuş düzenleneceği ve 27 ton ağırlığındaki yardımların uyku tulumları, battaniyeler ve uyku matları dahil olmak üzere temel öğelerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan, her zaman olduğu gibi asırlık bağlarını paylaştığı Afganistan halkıyla dayanışma içindedir ve Afgan halkına acil yardım sağlamaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Twitter'dan, "Hindistan, gerçek bir ilk müdahaleci." değerlendirmesini yaptı.

Yardımların, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ve Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan Kızılayı Derneğine teslim edileceği belirtildi.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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