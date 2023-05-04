Hindistan'daki Trafik Kazasında Aynı Aileden 11 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın iç kesimindeki Çatisgarh eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5'i kadın, 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı.

Balod Polis Amiri Jitendra Kumar Yadav, Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece meydana gelen kazayla ilgili olarak Xinhua'ya telefonda bilgi verdi. Yadav, "Balod ilçesinin Jagatra bölgesi yakınlarında bir kamyonla bir otomobilin çarpışması sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti ve bir çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, eyaletin başkenti Raipur'da hastaneye sevk edildi" dedi.

Kazaya karışan otomobilde bulunanların, komşu ilçedeki bir düğünden evlerine döndüğü kaydeden Yadav, otomobilin karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını bildirdi.

Otomobil kazada hurdaya döndü.

Yetkili, hayatını kaybedenlerinin tümünün aynı aileden olduğunu ve tarım işçisi olarak çalıştıklarını söyledi.