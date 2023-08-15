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Hindistan'daki Teej Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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AMRITSAR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde geleneksel Pencap kıyafetleri içinde Teej Festivali'ni kutlayan kadınlar, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

AMRITSAR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde geleneksel Pencap kıyafetleri içinde Teej Festivali'ni kutlayan kadınlar, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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