Hindistan'daki Teej Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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AMRITSAR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde geleneksel Pencap kıyafetleri içinde Teej Festivali'ni kutlayan kadınlar, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
AMRITSAR, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde geleneksel Pencap kıyafetleri içinde Teej Festivali'ni kutlayan kadınlar, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel