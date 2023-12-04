Hindistan'daki selde 5 kişi hayatını kaybetti

- Hindistan'daki selde 5 kişi öldü, araçlar sel sularına kapıldı

CHENNAİ - Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Hindistan'ın güneyini 24 saat içinde Michaung Kasırgası'nın vurması beklenirken, Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Eyaletin başkenti Chennai kentinde polis tarafından yapılan açıklamada, elektrik çarpması ve ağaç devrilmesi gibi sel nedeniyle meydana gelen olaylarda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cadde ve sokakların sular altında kaldığı Chennai'deki havalimanı da sel basması nedeniyle operasyonları durdurdu. Kentte park halindeki araçlar hızla akan sel suları nedeniyle sürüklendi, evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından botlarla kurtarıldı. Çöken bir yolda mahsur kalan bir kişi ise halat yardımıyla yukarıya çekildi.

Tamil Nadu'nun 4 bölgesinde okullarda 2 gün eğitime ara verilirken, iş yerleri ve bankalar da kapatıldı. Tamil Nadu'nun komşu eyaleti Andhra Pradesh'te ise yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 8 kıyı bölgesinde yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiği ve kasırganın etkisine bağlı olarak toplam 28 bin kişinin tahliye edilmesinin planladığı belirtildi.

Hindistan meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre, kasırganın saatte 110 kilometre hızla yarın sabah saatlerinde Andhra Pradesh eyaletinin kıyılarına ulaşması bekleniyor.