Hindistan'daki Müslüman STK'lar, İsrail ile Tüm Askeri İşbirliğinin Askıya Alınmasını Talep Etti

Hindistan'daki Müslüman sivil toplum kuruluşları (STK), Yeni Delhi hükümetine Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile tüm askeri ve stratejik işbirliğini askıya alma çağrısı yaptı.

Hindistan'daki bir grup Müslüman STK ve akademisyen, ortak basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekti.

Açıklamada, "200 milyon Hindistanlı Müslüman ve sevgili ülkemizin barışsever tüm vatandaşları adına, Filistin halkına sarsılmaz desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan Hükümeti ve uluslararası liderlere İsrail'in saldırılarını bitirmek için "adaletsizliğin karşısında durma" ve kararlı adımlar atma" çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Hindistan, İsrail'in gaddarca eylemlerini kınamalı, bu ülke ile tüm askeri ve stratejik işbirliğini askıya almalı ve bölgede barış ve istikrara yönelik küresel çabaları aktif bir şekilde desteklemelidir. Ayın zamanda Hindistan Hükümetini, insani yardımları destekleme ve Gazze'de abluka altındaki insanlara gıda, su, yakıt ve tıbbi yardım gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acilen insani koridor açılmasını talep etmeye davet ediyoruz."