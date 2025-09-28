Haberler

Hindistan'daki Mitingde İzdiham: 39 Ölü

Tamil Nadu'nun Karur kentinde TVK Partisi tarafından düzenlenen mitingde meydana gelen izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi, 51 kişi yaralandı. Kalabalığın aşırı yoğunluğu ve panik nedeniyle yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

Karur'da oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde meydana gelen izdihamda ölü sayısı artıyor.

Hint basınındaki haberlere göre polis, kalabalığın yoğunlaştığı noktada bazı kişilerin bayılmasıyla paniğin başladığını ve izdihamın tetiklendiğini bildirdi.

Yetkililer, 10 bin kişinin katılımı beklenirken alana yaklaşık 30 bin kişinin geldiği bilgisini paylaştı.

Eyalet Başbakanı Muthuvel Karunanidhi Stalin, düzenlediği basın toplantısında, izdihamda ölenlerin sayısının 39'a yükseldiğini, 51 kişinin yaralandığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dün akşam çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

