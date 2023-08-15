Hindistan'daki Geleneksel Tekne Yarışı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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KAMRUP, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Kamrup ilçesinde bulunan Adiapara'daki Borolia nehri üzerinde düzenlenen geleneksel tekne yarışı festivalinde yarışan yerli halk, 13 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
KAMRUP, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Kamrup ilçesinde bulunan Adiapara'daki Borolia nehri üzerinde düzenlenen geleneksel tekne yarışı festivalinde yarışan yerli halk, 13 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel