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Hindistan'daki Geleneksel Tekne Yarışı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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KAMRUP, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Kamrup ilçesinde bulunan Adiapara'daki Borolia nehri üzerinde düzenlenen geleneksel tekne yarışı festivalinde yarışan yerli halk, 13 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

KAMRUP, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Kamrup ilçesinde bulunan Adiapara'daki Borolia nehri üzerinde düzenlenen geleneksel tekne yarışı festivalinde yarışan yerli halk, 13 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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