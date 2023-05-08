Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli Görüntüler

AGARTALA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Kahkaha Günü, kahkaha ve birçok iyileştirici faydası hakkında farkındalık yaratmak için her yıl Mayıs ayının ilk Pazar günü kutlanıyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

AGARTALA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Kahkaha Günü, kahkaha ve birçok iyileştirici faydası hakkında farkındalık yaratmak için her yıl Mayıs ayının ilk Pazar günü kutlanıyor. Hindistan'ın Agartala kentinde bir kahkaha seansı sırasında toplanan insanlar el sallayıp kahkaha attı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)