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Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli Görüntüler

Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli Görüntüler

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AGARTALA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Kahkaha Günü, kahkaha ve birçok iyileştirici faydası hakkında farkındalık yaratmak için her yıl Mayıs ayının ilk Pazar günü kutlanıyor.

Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli GörüntülerHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

AGARTALA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Kahkaha Günü, kahkaha ve birçok iyileştirici faydası hakkında farkındalık yaratmak için her yıl Mayıs ayının ilk Pazar günü kutlanıyor. Hindistan'ın Agartala kentinde bir kahkaha seansı sırasında toplanan insanlar el sallayıp kahkaha attı.

Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli GörüntülerHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli GörüntülerHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli GörüntülerHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli GörüntülerHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'daki Dünya Kahkaha Günü Kutlamalarından Renkli GörüntülerHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin merkezi Agartala'da "Dünya Kahkaha Günü" için düzenlenen seansta kahkaha atan insanlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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