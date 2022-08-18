Hindistan'da Zanaatçılar Yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali'ne Hazırlanıyor Güncel Haberler BANGALORE, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'da yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde zanaatçıların Hindu tanrısı Ganesh'in putları üzerinde çalışmaları da hızlandı. BANGALORE, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'da yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde zanaatçıların Hindu tanrısı Ganesh'in putları üzerinde çalışmaları da hızlandı. En büyük Hindu festivallerinden biri olan ve tanrı Ganesh onuruna düzenlenen Ganesh Chaturthi Festivali, Hindistan genelinde 10 gün boyunca kutlanıyor. Festival boyunca tanrı Ganesh putları geçici tapınaklara ve evlere yerleştirilerek tapınılıyor. Hindistan'ın Bangalore kentinde, yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde fil başlı Hindu tanrısı Ganesh'in bir putu üzerinde çalışan bir erkek görülüyor, 17 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Bangalore kentinde, yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde fil başlı Hindu tanrısı Ganesh'in bir putu üzerinde çalışan bir erkek görülüyor, 17 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Bangalore kentinde, yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde fil başlı Hindu tanrısı Ganesh'in bir putu üzerinde çalışan bir erkek görülüyor, 17 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Bangalore kentinde, yaklaşan Ganesh Chaturthi Festivali öncesinde fil başlı Hindu tanrısı Ganesh'in bir putu üzerinde çalışan bir erkek görülüyor, 17 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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