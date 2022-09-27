Hindistan'da Yumrulu Deri Hastalığından Yaklaşık 100.000 Sığır Telef Oldu

YENİ DELHİ, 27 Eylül (Xinhua) -- Hindistan Balıkçılık, Hayvancılık ve Süt Ürünlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sanjeev Kumar Balyan Pazartesi günü Xinhua'ya, ülkede yumrulu deri hastalığına bağlı sığır ölümlerinin son üç hafta içinde ikiye katlandığını ve bu ölümlerin toplamının yaklaşık 100.000'e ulaştığını teyit etti. Bakan Balyan, "Yumrulu deri hastalığından kaynaklanan sığır ölümlerinin kümülatif sayısı, 23 Eylül itibarıyla 97.435'e yükseldi; bu yaklaşık üç hafta önce kaydedilen 49.682 ölümün neredeyse iki katı" dedi. Balyan 30 Ağustos'ta, ülke genelinde 1,12 milyon sığırı etkileyen hastalıktan 49.682 sığırın telef olduğunu belirtmişti. Balıkçılık, Hayvancılık ve Süt Ürünleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, hastalık şu anda 15 eyalette 251 bölgeye yayılmış durumda ve bundan 2 milyondan fazla hayvan etkilendi. The Indian Express gazetesi, bu eyaletlerde hastalığa yakalanabilecek sığır sayısının 36 milyon civarında olduğunu yazdı. Bakanlığın verileri, hastalıktan etkilenen sığır sayısının 2 milyon olduğunu ve bunlardan 1,27 milyon hayvanın iyileştiğini gösterdi. Hastalıktan etkilenen maksimum hayvan sayısı Racastan eyaletinden bildirildi ve bunu hastalığın ilk ortaya çıktığı Gucerat izledi. Hastalığın neden olduğu en fazla ölüm de Racastan'dan bildirildi; eyalette şimdiye kadar yaklaşık 64.311 hayvan telef oldu. Bunu 17.721 sığır ölümüyle Pencap izliyor. Hükümet verilerine göre, 23 Eylül'e kadar 16 milyon kadar sığır bu hastalığa karşı aşılandı.