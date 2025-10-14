Haberler

Hindistan'da Yolcu Otobüsü Yangını: 19 Ölü

Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 19 kişinin hayatı kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yangının sebebinin kısa devre olduğu düşünülüyor.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

NDTV'nin haberine göre, polis, Rajasthan eyaletinde Jaisalmer'den Jodhpur'a giden bir yolcu otobüsünde yangın çıktığını bildirdi.

57 yolcu taşıyan otobüsü kısa süre içinde alevlerin sardığını bildiren yetkililer, ilk belirlemelere göre araçtaki 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca, yangının kısa devreden çıktığının tahmin edildiğini aktararak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin ciddi şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
