Hindistan'da Yoğun Yağışlar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Hindistan'ın bazı eyaletlerinde devam eden yoğun yağışlar nedeniyle yerel hükümetler okulların ve diğer eğitim kurumlarının kapatıldığını duyurdu. Telangana, Himaçal Pradeş ve Maharaştra eyaletlerinde yaşanan yoğun yağışların birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

YENİ DELHİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın bazı eyaletlerinde aralıksız devam eden yağmurlar yüzünden yerel hükümetler Perşembe günü okulların ve diğer eğitim kurumlarının kapatıldığını duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Telangana eyaleti, kuzeyindeki dağlık Himaçal Pradeş eyaletinin bazı kesimleri ve güneybatısındaki Maharaştra eyaletinin bazı bölgeleri son 24 saattir yoğun yağış alıyor. Yoğun ve çok yoğun yağışların, önümüzdeki birkaç gün devam etmesi bekleniyor.

Telangana Hükümeti Eğitim Bakanı Sabitha Reddy, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, eyalet hükümetinin, şiddetli yağış yüzünden tüm eğitim kurumlarını Perşembe gününden itibaren iki gün tatil ilan etmeye karar verdiğini söyledi.

Perşembe günü sabah saatlerinde su basması yüzünden Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da trafikte uzun kuyrukların oluştuğu bildirildi.

Benzer şekilde resmi bir emirle Himaçal Pradeş eyaletinin bazı kesimlerinde, aralıksız yağmurlara bağlı sel ve heyelan riski nedeniyle tüm okullar ve eğitim kurumları 20-22 Temmuz tarihlerinde tatil edildi.

Maharaştra eyaletinde, özellikle Raigad bölgesinde, finans merkezi Mumbai'nin bazı kesimlerinde ve bitişik bölgelerde son birkaç gündür görülen yoğun yağışlar yüzünden okullar ve diğer eğitim kurumları son birkaç gündür kapalı.

Raigad'da meydana gelen heyelanda en az beş kişi hayatını kaybetti ve birçok kişinin toprak altında kaldığından şüpheleniyor. Bölgede arama ve yardım çalışmaları devam ediyor.