Hindistan'da Yeni Delhi ve Çevresindeki Yoğun Sis Nedeniyle Yüzlerce Uçuş İptal Edildi

YENİ DELHİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresini kaplayan yoğun sis nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Yerel New Indian Express gazetesi, pazartesi günü düşük görüş mesafesi nedeniyle IndiGo'nun 109, Air India'nın ise 37 uçuşunu iptal ettiğini bildirdi. Air India Express de Hindistan'ın kuzeyindeki uçuş ağında 20 seferin etkilendiğini açıkladı.

Hindustan Times gazetesi ise başkent genelinde etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini ciddi ölçüde düşürmesi sonucu yaklaşık 400 uçuşun ertelendiğini duyurdu.

Öte yandan Delhi'de ortalama Hava Kalitesi Endeksi'nin 498'e ulaşarak risk kategorisinin en üst seviyesinde seyrettiği belirtildi.

Yeni Delhi yönetimi, çocuklar ve solunum veya kalp rahatsızlığı bulunan kişiler başta olmak üzere başkent sakinlerine mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde ise maske kullanmaları çağrısında bulundu.

Endüstriyel faaliyetler, yoğun trafik ve artan inşaat çalışmalarının kentteki hava kirliliğinde önemli paya sahip olduğunu kaydeden yetkililer, kış aylarında kirliliğin daha da arttığını vurguladı.