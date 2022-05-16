Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor - Haberler

Hindistan'da Yoga Tutkunları Uluslararası Yoga Günü'ne Hazırlanıyor
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YENİ DELHİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Ulusal Hizmet Programı'na mensup yoga tutkunları, ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinde yoga yaptı.
YENİ DELHİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Ulusal Hizmet Programı'na mensup yoga tutkunları, ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinde yoga yaptı. Uluslararası Yoga Günü, yoga yapmanın faydalarına dair dünya çapında farkındalık yaratma amacıyla 21 Haziran'da kutlanacak.
Hindistan Ulusal Hizmet Programı (NSS) gönüllüleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinin kapalı salonunda yoga yapıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan Ulusal Hizmet Programı (NSS) gönüllüleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinin kapalı salonunda yoga yapıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan Ulusal Hizmet Programı (NSS) gönüllüleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinin kapalı salonunda yoga yapıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan Ulusal Hizmet Programı (NSS) gönüllüleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki devlet spor kompleksinin kapalı salonunda yoga yapıyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)