Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da şiddetli yağışların etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu eyaletin bazı bölgelerinde yıldırımlar düştüğünü belirtti.

Yetkililer, bu bölgelerden Prayagraj'da 4, Sambhal'da 1, Bijnor'da 2, Gorakhpur'da 2 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.