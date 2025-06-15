Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında meydana gelen yıldırım düşmeleri sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan'da şiddetli yağışların etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu eyaletin bazı bölgelerinde yıldırımlar düştüğünü belirtti.

Yetkililer, bu bölgelerden Prayagraj'da 4, Sambhal'da 1, Bijnor'da 2, Gorakhpur'da 2 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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