Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi - Haberler

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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, son 24 saatte eyaletin 8 bölgesinde düşen yıldırımlar 20 kişinin ölümüne yol açtı.

Bihar eyaleti Başbakanı Nitish Kumar, yaptığı açıklamada, vatandaşların afet yönetim merkezinin uyarılarına uymasını istedi.

Kumar, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (5 bin ABD doları) tazminat ödeneceğini aktardı.

Times of India gazetesine göre, eyalet yetkililerinin geçen hafta yaptığı toplantıda, okullar, hastaneler de dahil olmak üzere tüm kamu binalarına paratoner kurulması konuşulmuştu.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, haziran 2021'de yıldırım isabet etmesi sonucu 27 kişi ölmüştü.

Ülkede, 2019'da da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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