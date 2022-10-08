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Hindistan'da Yaban Hayatı Haftası Kapsamında Yüz Boyama Yarışması Düzenlendi

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Hindistan'da Yaban Hayatı Haftası Kapsamında Yüz Boyama Yarışması Düzenlendi

BHOPAL, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de bulunan Van Vihar Ulusal Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde yüzü boyalı bir öğrenci, Yaban Hayatı Haftası'nda düzenlenen yüz boyama yarışmasına katılıyor, 7 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BHOPAL, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de bulunan Van Vihar Ulusal Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde yüzü boyalı bir öğrenci, Yaban Hayatı Haftası'nda düzenlenen yüz boyama yarışmasına katılıyor, 7 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi India Van Güncel Haberler

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