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Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

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PENCAP, 21 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde Uluslararası Yoga Günü'nde yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. Birleşmiş Milletler 2014 yılında, 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü olarak ilan etti.

PENCAP, 21 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde Uluslararası Yoga Günü'nde yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. Birleşmiş Milletler 2014 yılında, 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü olarak ilan etti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

21 Haziran India Güncel Haberler

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