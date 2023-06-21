Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı
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PENCAP, 21 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde Uluslararası Yoga Günü'nde yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. Birleşmiş Milletler 2014 yılında, 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü olarak ilan etti.
PENCAP, 21 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde Uluslararası Yoga Günü'nde yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. Birleşmiş Milletler 2014 yılında, 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü olarak ilan etti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel