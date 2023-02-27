Hindistan'da Uçak Kuş Çarpması Sonucu Acil İniş Yaptı

YENİ DELHİ, 27 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'da ülkenin özel havayolu şirketi IndiGo'ya ait bir uçak Pazar günü kuş çarpması sonrasında iniş için en yakın havaalanına yönlendirildi.

YENİ DELHİ, 27 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'da ülkenin özel havayolu şirketi IndiGo'ya ait bir uçak Pazar günü kuş çarpması sonrasında iniş için en yakın havaalanına yönlendirildi.

Hindistan'ın sivil havacılık düzenleme kurumu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) açıklamasına göre uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Ülkenin batısındaki Gujarat eyaletindeki Surat Havalimanı'ndan Delhi'ye doğru giden uçağa, kalkıştan dakikalar sonra bir kuş çarptı. Pilot, Hava Trafik Kontrol'e haber verdi ve en yakın havaalanına acil iniş için izin istedi. Uçağa Gujarat'taki Ahmedabad havaalanına acil durum iniş izni verildi.

SHGM'den yapılan resmi açıklamada, "Indigo'nun 6E-646 sefer sayılı (Surat-Delhi) uçuşunu yürüten A320 uçağı VT-IZI, Surat'ta tırmanış sırasında kuş çarpması sonucu Ahmedabad'a yönlendirildi... Uçak Ahmedabad'a güvenli bir şekilde indi" denildi.

Açıklamada, "Yerde yapılan incelemede uçağın 2 numaralı motorunun fan kanatlarının hasar gördüğü belirlendi" ifadeleri yer aldı.