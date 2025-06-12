Hindistan'da Uçak Kazası: 204 Kayıp, 1 Kurtulan

- Hindistan'daki uçak kazasında 204 kişi hayatını kaybetti, 1 yolcu sağ çıkarıldı

YENİ DELHİ - Hindistan'da bir uçağın kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düştüğü kazada 204 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı açıklandı. Yolculardan birinin sağ çıkarıldığı, hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra üniversite hosteline düştüğü kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Ahmedabad polisinden yapılan açıklamada, kazanın ardından olay yerinde 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 41 yaralının ise tedavi altında olduğu ifade edildi. Ölü ve yaralıların uçakta ve olay yerinde bulunanlar olduğu aktarıldı. Yolculardan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada'nın kazadan kurtulduğu, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

190 metre yükseldikten sonra düştü

Boeing 787 Dreamliner tipi AI171 sefer sayılı uçağın radar verilerine göre sadece 190 metre yükseldikten sonra düştüğü öğrenildi. Ahmedabad Havalimanı hava trafik kontrolünden alınan bilgiye göre yerel saatle 13.39'da kalkış yapan uçak acil durum sinyalini içeren "Mayday" çağrısı yaptı, ancak daha sonra uçakla herhangi bir iletişim kurulamadı.

Üniversite hosteline çarpmıştı

Yolcu uçağının Meghani Nagar'daki Tıp Fakültesi yurdunun hosteline çarpmıştı. Air India'ya göre uçakta 169 Hindistan vatandaşı, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunuyordu.