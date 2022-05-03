Hindistan'da uçağın türbülansa girmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Hindistan'da "Boeing 737" tipi uçağın iniş öncesi türbülansa girmesi sonucu 17 yolcunun yaralandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, görüntüleri yeni ortaya çıkan olay 1 Mayıs'ta yaşandı.

SpiceJet Havayollarına ait "Boeing 737" tipi uçak, Mumbai'den Durgapur'a seyahat ediyordu.

Yolcu ve mürettebattan oluşan 200 kişinin bulunduğu uçak, iniş için alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi. 17 dakika süren türbülans nedeniyle uçakta büyük panik ve korku yaşandı.

Çoğunluğunu emniyet kemeri takılı olmayan yolcuların oluşturduğu 17 kişi yaralandı.

Oksijen maskeleri açılan uçakta, sarsıntının etkisiyle çöp kutuları da devrildi.