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Hindistan'da, Türkiye'deki depremzedeler için dinlerarası dua töreni düzenlendi

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Hindistan'da, Türkiye'deki depremzedeler için dinlerarası dua töreni düzenlendi

YENİ Hindistan'da, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türk halkına taziyede bulunmak ve dayanışma göstermek için dinlerarası dua töreni gerçekleştirildi.

YENİ Hindistan'da, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türk halkına taziyede bulunmak ve dayanışma göstermek için dinlerarası dua töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, " Türkiye'deki depremzedeleri anmak için bugün büyükelçilikte dinlerarası dua töreni düzenlendi." denildi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Bağışları, mektupları ve dualarıyla Türk halkıyla dayanışma içinde olan dost Hindistan halkına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etkinliğe katılan Dünya Sih Ticaret Odası Başkanı Dr. Parmeet Singh Chadha, "Dualarımızın, Türkiye halkına bir miktar rahatlık ve teselli sağlamasını ve ülkenin depremin etkilerinden kısa sürede kurtulmasını umuyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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