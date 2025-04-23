Hindistan'da Turistlere Yönelik Silahlı Saldırı: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Anantnag bölgesindeki bir hastanede tedavi için yaralı bir turisti sedyede taşıyan sağlık görevlileri, 22 Nisan 2025.

Hindistan polisi salı günü kimliği belirsiz silahlı kişilerin ateş açması sonucu en az 25 turistin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda turistin de yaralandığını açıkladı.

Saldırının, Srinagar'ın yaklaşık 89 kilometre doğusundaki Pahalgam kasabasında düzenlendiği belirtildi.

Yaralı turistler ilk olarak Pahalgam'daki devlet hastanesine kaldırıldı, ardından ileri tedavi için Anantnag ve Srinagar'daki hastanelere sevk edildi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)