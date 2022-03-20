Hindistan'da tribün çöktü: 200 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da tribün çöktü: 200 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
 - Güncelleme:

- Hindistan'da tribün çöktü: 200 yaralı Hindistan'ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5'i ağır toplam 200 kişi yaralandı.

- Hindistan'da tribün çöktü: 200 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5'i ağır toplam 200 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode'de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü. Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5'i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti. Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan'da tribün çöktü: 200 yaralı

Hindistan'da tribün çöktü: 200 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Futbol, India, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title