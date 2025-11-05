Hindistan'da Tren Kazası: 8 Ölü, 17 Yaralı

YENİ DELHİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Chhattisgarh eyaletinde salı günü meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, yaklaşık 17 kişi ise ağır yaralandı.

Bilaspur Bölge Sorumlusu Sanjay Agrawal, en az 2 kişinin hala tren enkazı altında olduğunu söyledi. Kaza, Chhattisgarh eyaletinin Bilaspur kentinde bir yolcu treninin duran bir yük trenine çarpmasıyla meydana gelmişti.

Yaralıların farklı hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Agrawal, "Bu büyük bir kaza. Kurtarma operasyonlarını yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.