Hindistan'da Tren Kazası: 8 Ölü, 14 Yaralı
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Çatisgarh eyaletinin Bilaspur bölgesinin yakınlarında tren kazası yaşandı.
Yetkililer, yolcu treninin yük trenine çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını belirtti.
Enkazda kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.
Kazaya ilişkin görüntülerde, yolcu treninin ön vagonunun tamamen parçalandığı yer alıyor.