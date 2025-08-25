Hindistan'da Traktör-Kamyon Kazası: 9 Ölü, 42 Yaralı

Güncelleme:
Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen traktörle kamyon çarpışması sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı. Olay, Aligarh ve Bulandshahr sınırında hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna kamyonun çarpmasıyla gerçekleşti.

India Today gazetesinin haberine göre eyalet yetkilileri, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, eyaletin Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10 civarında kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini belirtti.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ölenlere başsağlığı dileyerek, kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
