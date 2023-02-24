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Hindistan'da Trafik Kazası: 11 Ölü, 10 Yaralı

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Hindistan'da Trafik Kazası: 11 Ölü, 10 Yaralı

YENİ DELHİ, 24 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesiminde bulunan Chhattisgarh eyaletinde Perşembe gecesi bir yük kamyonuyla bir kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 11 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

YENİ DELHİ, 24 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesiminde bulunan Chhattisgarh eyaletinde Perşembe gecesi bir yük kamyonuyla bir kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 11 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Üst düzey polis yetkilisi Siddhartha Baghel, Cuma günü basına yaptığı açıklamada, "Dün gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, 4'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti" derken, 10 yaralının ise Raipur'daki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Polis kazazedelerin, Arjuni bölgesindeki bir aile etkinliğine katıldıktan sonra evlerine dönenler olduğunu söyledi.

Kazanın nedenini belirlemek için polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Ölümcül trafik kazalarına Hindistan'da sık sık rastlanıyor. Kazalara, genelde aşırı yükleme, yolların kötü durumu ve dikkatsiz sürücüler neden oluyor.

Yetkililer, Hindistan'da her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazasında 150.000 civarında kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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