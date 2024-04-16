Hindistan'da Tekne Kazası: 6 Ölü, 10 Kayıp

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde teknenin alabora olması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Cammu Keşmir'e bağlı Srinagar kentindeki Jhelum Nehri'nde yapım aşamasındaki köprünün ayağına çarpan tekne alabora oldu.

Yetkililer, alabora olan teknedeki 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Eyalet Afet Müdahale Gücünün (SDRF) kayıplara yönelik arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.