Haberler

Hindistan'da köprüye çarpan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde turist grubunu taşıyan bir tekne Yamuna Nehri'nde alabora oldu. Kazada en az 10 kişi boğularak hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'da turist grubunu taşıyan bir teknenin Yamuna Nehri'nde alabora olması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinin Mathura bölgesindeki Vrindavan kentinde saat 15.00 sularında tekne kazası meydana geldi.

Üst düzey polis yetkilisi Shailesh Pandey, Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Ludhiana kentinden gelen 30 kişilik turist kafilesinin Yamuna Nehri'nde gezintiye çıkmak üzere tekne kiraladığını söyledi.

Teknenin nehrin üzerindeki köprüye çarptığını belirten Pandey, teknenin alabora olmasının kesin nedeninin yürütülecek soruşturmanın ardından belirleneceğini ifade etti.

Pandey, kazanın ardından kurtarma çalışmalarının başladığını, 15'ten fazla kişinin kurtarıldığını ancak 10 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kayıpları kurtarma çalışmaları için en iyi dalgıçların görevlendirildiğini vurgulayan Pandey, itfaiye, polis ve idari ekiplerin kayıp olduğu bildirilen kişileri aramak üzere olay yerinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

