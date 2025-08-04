Hindistan'da Taş Ocağında Facia: 6 İşçi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen kazada en az 6 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi ise yaralandı.

Yerel polisin pazartesi günü verdiği bilgiye göre kaza, eyaletin Bapatla bölgesinde meydana geldi. Yaralılardan dördünün durumunun kritik olduğu belirtilirken hayatını kaybedenlerin çoğunun ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinden olduğu belirtildi.

Hindistan'ın haftalık yayımlanan dergisi India Today'in çevrimiçi haberine göre, cuma akşamı taş ocağı çalışmalarına katılan işçiler büyük bir kaya parçasının çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Taş ocağında meydana gelen kazada yaklaşık 16 işçinin bulunduğu belirtilirken, enkaz altında sağ kurtulanları çıkarmak için kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise yerel bir hastaneye kaldırıldı.