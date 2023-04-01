Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore kentindeki tapınakta çatısı çöken kuyuya düşerek ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Madya Pradeşli yetkililer, Ram Navami Festivalinde Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'ndaki çatısı çöken eski büyük kuyuya (bavdi) onlarca kişinin düştüğünü anımsattı.

Yetkililer, kuyu girişinin dar olması ve çamur nedeniyle zorlukla yürütülen kurtarma çalışmalarında 1 cesede daha ulaşıldığını açıkladı.

Böylelikle kuyuya düşerek hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini söyleyen yetkililer, ölenlerden 4'ünün çocuk, 20'sinin kadın olduğunu belirtti.

Yetkililer, kuyuya düşenlerden 16'sının kurtarıldığını ifade etti.

Madya Pradeş Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaralıların Indore genelindeki hastanelerde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Olay

30 Mart'ta Ram Navami Festivali'nde Madya Pradeş eyaletinin Indore kentindeki Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'ndaki eski büyük kuyunun (bavdi) çatısı çökmüştü. Faciada onlarca kişi kuyuya düşmüştü.

İlk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği olayda, kuyu girişinin dar olması ve çamur nedeniyle zorlukla yürütülen kurtarma çalışmalarında 22 cesede daha ulaşılmıştı.

Belediye yetkililerinin, ocak ayında güvenli olmadığı ve festivalin izinsiz yapıldığı gerekçesiyle kuyunun kapağının kaldırılmasını talep ettiği ancak tapınak yetkililerinin bu talebi dikkate almadığı açıklandı.