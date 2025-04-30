Hindistan'da Tapınak Festivalinde Duvar Çöktü: 8 Ölü

YENİ DELHİ, 30 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde bir Hindu tapınağında düzenlenen festival kutlamaları sırasında çöken duvarın altında kalan kişilerden en az 8'i hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay, çarşamba günü eyaletin başkenti Amaravati'nin yaklaşık 393 kilometre kuzeydoğusundaki Visakhapatnam'da bulunan Sri Varahalakshmi Narasimha Swamy tapınağında her yıl düzenlenen Chandanotsavam festivali sırasında meydana geldi.

Yetkililer, tapınağa girmek için kuyrukta bekleyen ziyaretçilerin, şiddetli yağmur ve sert rüzgarların zayıflattığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki duvarın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını belirtti.

Üst düzey yerel yönetim yetkilisi Vinay Chan, tüm enkazın temizlendiğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarını yürütmek ve yaralıları hastaneye sevk etmek üzere eyalet afet müdahale gücü personelini derhal olay yerinde sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan duvarın çökme nedenini belirlemek üzere olayla ilgili soruşturma başlatıldı.