Hindistan'da tahıl işleme fabrikasında kaza: 7 işçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan bir tahıl işleme fabrikasında hasarlı silolardan dökülen devasa mısır yığınının altında kalan en az 7 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi ise yaralandı.

YENİ DELHİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde bulunan bir tahıl işleme fabrikasında hasarlı silolardan dökülen devasa mısır yığınının altında kalan en az 7 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı.

Yetkililerin Salı günü yaptığı açıklamaya göre kaza, Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'nun yaklaşık 523 kilometre kuzeyindeki Vijayapura bölgesinde yer alan Aliyabad sanayi bölgesindeki bir işleme ünitesinde meydana geldi.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinden gelen ve kazada hayatını kaybeden göçmen işçiler olay esnasında fabrikada çalışmaktaydı.