Hindistan'da son üç ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı bildirildi - Haberler

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşması, ülkede 4. dalga endişesine sebep oldu.

Financial Express sitesinin haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 233 yeni vaka bildirdi.

Buna göre ülkede, 93 gün sonra ilk defa 5 binden fazla yeni vaka kaydedildi.

Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak, 524 bin 715'e yükseldi.

Salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 43 milyon 190 bin 282'ye ulaştı.

Artan vaka sayıları, ülkede 4. dalga endişelerine yol açtı.