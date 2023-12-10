Hindistan'da Soğan İhracatına Yasağın Yürürlüğe Girmesi

Hindistan'da hükümetin soğan ihracatına getirdiği yasağın Cuma günü resmen yürürlüğe girdiği belirtildi. Yetkililer, bu adımın yerel fiyatları kontrol altında tutmak için atıldığını söyledi.

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ÇEKİM TARİHİ: 8 Aralık 2023

1. Toptancı soğan pazarından çeşitli görüntüler

2. Soğanlardan çeşitli görüntüler

Hindistan'da yetkililer, hükümetin soğan ihracatına getirdiği yasağın Cuma günü resmen yürürlüğe girdiğini belirtti.

Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe akşamı yayımlanan bildiriye göre, soğan ihracatı 31 Mart 2024 tarihine kadar yapılamayacak.

Yetkililer bu adımın, soğanların yurtiçinde yeterli ölçüde bulunmasını sağlamak ve yerel fiyatları kontrol altında tutmak için atıldığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)