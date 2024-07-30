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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Toprak Kayması: Ölü Sayısı 95'e Yükseldi

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 95'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 110'u geçti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak sağanak yağışlar aksamalara neden oluyor.

1. Hindistan Kapısı'ndan çeşitli görüntüler

2. Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından yürütülen kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler

Hindistanlı bir polisin telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 95'e yükselirken, yaralıların sayısı ise 110'u geçti.

Kerala'nın Wayanad ilçesindeki Meppadi bölgesinde yerel saatle 02.00 sularında, insanlar henüz uykudayken en az üç büyük toprak kayması meydana geldi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ancak sağanak yağışların aksamalara neden olduğu belirtildi.

India Today tarafından internette yayımlanan haberde, Wayanad'da yüzlerce kişinin toprak kaymalarında mahsur kalmasından korkulduğu ve ordunun bölgeye hareket ettiği belirtildi. Haberde, bazı köylerin aşırı yağışlardan en çok etkilenen bölgeler arasında olduğu belirtildi. Birçok kişinin Chaliyar nehri sularına kapıldığından endişe ediliyor.

Wayanad bölgesinde, selden etkilenen bölgeleri komşu Chooralmala kasabasına bağlayan köprü de yıkıldı.

Hindistan ordusu, etkilenen bölgelere aralarında sağlık ekiplerinin de bulunduğu 225 görevli gönderirken, hava kuvvetlerine ait iki helikopter kurtarma operasyonlarına katılmak üzere bölgede konuşlandırıldı.

Başbakanlık hayatını kaybedenlerin ailelerine 200,000 Hindistan rupisi (yaklaşık 2,389 ABD doları), yaralananlara da 50,000 Hindistan rupisi (yaklaşık 597 dolar) tazminat verileceğini açıkladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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