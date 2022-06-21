Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e yükseldi - Haberler

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Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e yükseldi

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Hindustan Times'ın haberine göre, muson mevsiminin etkisindeki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş'te şiddetli yağışlar sel, heyelan ve kazalara neden oldu.

Meghalaya, Assam ve Arunaçal Pradeş'te sel, heyelan ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, dün 11 kişinin öldüğü Assam'da, aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, yaşamını yitiren 131 kişiden en az 80'inin Assam'dan olduğu belirtildi.

Assam'daki 36 bölgenin 32'sinde 4,7 milyon kişi selden etkilendi.

Diğer yandan, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Assam ve Meghalaya'da gönderilecek ekibin selden etkilenen bölgelere giderek hasar tespiti yapacağını söyledi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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