Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 18 Ölü

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Muson mevsiminde devam eden yağışlar, birçok kentte sellerin oluşmasına neden oldu ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

YENİ DELHİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde son birkaç günde yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı olaylar nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin kuzey ve batı bölgeleri muson mevsiminde şiddetli ya da çok şiddetli yağış almaya devam ediyor.

Cumartesi günü Ajmer, Pushkar, Bundi, Sawai Madhopur ve Pali'nin de aralarında bulunduğu birçok kent ve kasabada seller meydana gelirken, batıdaki Racastan eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle normal yaşam kesintiye uğradı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin, kanalizasyonların ve barajların taşması sonucu birçok köyde ulaşımda aksamalar yaşanırken, en yüksek yağış 234 milimetre ile Bundi bölgesinin Nainwa kesiminde kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, birkaç gün boyunca kuzeydeki dağlık Uttarakhand ve Himaçal Pradeş eyaletleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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