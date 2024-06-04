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Hindistan'da Sıcak Hava Nedeniyle 81 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın bazı eyaletlerinde son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti. Termometrelerin 49 derecenin üzerinde seyrettiği ülkenin birçok şehrinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Hindistan'ın bazı eyaletlerinde son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, termometrelerin 49 derecenin üzerinde seyrettiği ülkenin birçok şehrinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

???????Odişa eyaletinde 3 Haziran itibarıyla sıcak çarpması sebebiyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Uttar Pradeş eyaletinde de 2 Haziran'da 33 seçim görevlisi, vazifeleri sırasında öldü. Aşırı sıcaklar sebebiyle Bihar'da 6, Racastan'da da 12 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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