Hindistan'da Sel ve Heyelanların Kurbanı: 78 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletindeki şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 121 olarak belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Yeni Delhi merkezli NDTV'nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaleti 20 Haziran'dan bu yana muson yağışlarının etkisi altında.

Eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e, yaralı sayısı ise 121'e yükseldi.

243 yolun kapandığı eyaletin farklı bölgelerinde 37 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş için yayımladığı uyarıda, şiddetli yağışların 9 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır

Şehit düşen askerin son mesajı Türkiye'yi yasa boğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı

Aile faciası! 14 kez bıçakladığı kardeşinin başını kesmeye kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.