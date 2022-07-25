Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı - Haberler

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Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı

Xinhua - Güncel
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Hindistan'da Savaş Dansı Yapan İki Erkek Keme Yılanı

MYSURU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Mysuru kentinde bulunan Chamundi Tepeleri'nin eteklerindeki iki erkek keme yılanı, bölgenin en güçlüsünün kim olduğunu kanıtlamak için savaş dansı yapıyor.

MYSURU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Mysuru kentinde bulunan Chamundi Tepeleri'nin eteklerindeki iki erkek keme yılanı, bölgenin en güçlüsünün kim olduğunu kanıtlamak için savaş dansı yapıyor.

24 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde savaş dansı yapan iki erkek keme yılanı görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

24 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde savaş dansı yapan iki erkek keme yılanı görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

24 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde savaş dansı yapan iki erkek keme yılanı görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

24 Temmuz 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde savaş dansına durmuş iki erkek keme yılanı görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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