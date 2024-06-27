Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 63'e Çıktı
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Eyalet genelinde 78 kişi tedavi altına alınırken, 88 kişi ise taburcu edildi. Ulusal Planlanmış Kastlar Komisyonu Başkanı, Tamil Nadu hükümetini yasa dışı içki üretimi ve satışına karşı harekete geçmemekle eleştirdi.
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı.
Asian News International'ın (ANI) haberinde, eyalet genelinde sahte içki sebebiyle 78 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.
Tamil Nadu eyaletinde tedavi gören 88 kişinin taburcu edildiği, sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısının 63'e yükseldiği bildirildi.
Ulusal Planlanmış Kastlar Komisyonu (NCSC) Başkanı Kishor Makwana, sahte içkiden etkilenenlerin aileleriyle buluşarak eyalette yasa dışı içki üretimi ve satışına karşı harekete geçmediği iddiasıyla Tamil Nadu hükümetini eleştirdi.
Polis, soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına almış, Tiruchirapalli bölgesinde 250 litre sahte içkiyi imha etmişti.
Hindistan'da 7 yıldır alkol yasağının uygulandığı Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.