Hindistan'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi. The National News'ün haberine göre eyalet yetkilileri, ölümlerin kimyasal zehirlenmeye bağlı olduğunu, tüketilen sahte içkinin yüzde 98,71'inin metil alkol içerdiğini bildirdi. Sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a çıktığı, 88 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili 25 kişi hakkında dava açıldığını belirten emniyet yetkilileri 9 kişinin tutuklandığını aktardı. Söz konusu olayın ardından yapılan sahte içki operasyonlarında 460 litre kimyasal ele geçirildi. Gujarat eyaletinde 1960'dan bu yana alkol satmak ve tüketmek yasak. Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi ölmüştü. Hindistan'ın Pencap eyaletinde ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti. Güncel AA / Sümeyye Dilara Dinçer Gujarat India Güncel Haberler

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