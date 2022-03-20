Hindistan'da sahte içkiden 17 kişi yaşamını yitirdi - Haberler

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Hindistan'da sahte içkiden 17 kişi yaşamını yitirdi

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Hindistan'da sahte içkiden 17 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 17 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer Bihar'ın Madhepura, Bhagalpur, Banka ve Murliganj bölgelerinde sahte içki tüketen 17 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlanmalarının ardından yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığını kaydeden yetkililer, ölümlerin gerçek nedeninin otopsi raporlarının ardından doğrulanabileceğini bildirdi.

Ülkede 2019'da Assam eyaletinde sahte içki tüketen 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde 2020 Ağustos'ta sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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