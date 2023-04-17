Hindistan'da sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Hindistan devlet yayın kuruluşu All India Radio Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Motihari ve Muzaffarpur'daki farklı hastanelerde tedavi gören 14 kişinin durumu kritik olduğundan ölü sayısının artması bekleniyor" denildi.

14 KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Ölümler ilk olarak Cumartesi günü Bihar eyaletinin başkenti Patna'nın yaklaşık 151 kilometre kuzeyindeki Doğu Champaran (Motihari) bölgesinde bildirildi. Motihari'de kıdemli bir polis memuru olan Kantesh Kumar Mishra, olayla ilgili beş karakol görevlisi ve farklı karakollarda görevli dokuz köy bekçisi ve koruma personelinin açığa alındığı söyledi.

6 BİN LİTREDE FAZLA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Hindistan polisi olayla ilgili olarak şu ana kadar 108 kişiyi tutukladı ve baskınlar sırasında 6.000 litreden fazla sahte içki ele geçirdi. Bihar eyalet başbakanı Nitish Kumar Pazartesi günü yaptığı açıklamada ölenlerin ailelerine 4.881 ABD doları tazminat ödeneceğini açıkladı.

KANUNEN YASAK

İçki satışı ve tüketiminin kanunen yasak olduğu ve yasağın sıkı şekilde uygulandığı bölgedeki son ölümler, sahte içki satışı tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. İnsanların genellikle ucuz ve kaçak içki içtiği Hindistan'da sahte içki kaynaklı ölümlere sık rastlanıyor.