Hindistan'da sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi
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Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Hindistan devlet yayın kuruluşu All India Radio Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Motihari ve Muzaffarpur'daki farklı hastanelerde tedavi gören 14 kişinin durumu kritik olduğundan ölü sayısının artması bekleniyor" denildi.
Ölümler ilk olarak Cumartesi günü Bihar eyaletinin başkenti Patna'nın yaklaşık 151 kilometre kuzeyindeki Doğu Champaran (Motihari) bölgesinde bildirildi. Motihari'de kıdemli bir polis memuru olan Kantesh Kumar Mishra, olayla ilgili beş karakol görevlisi ve farklı karakollarda görevli dokuz köy bekçisi ve koruma personelinin açığa alındığı söyledi.
Hindistan polisi olayla ilgili olarak şu ana kadar 108 kişiyi tutukladı ve baskınlar sırasında 6.000 litreden fazla sahte içki ele geçirdi. Bihar eyalet başbakanı Nitish Kumar Pazartesi günü yaptığı açıklamada ölenlerin ailelerine 4.881 ABD doları tazminat ödeneceğini açıkladı.
İçki satışı ve tüketiminin kanunen yasak olduğu ve yasağın sıkı şekilde uygulandığı bölgedeki son ölümler, sahte içki satışı tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. İnsanların genellikle ucuz ve kaçak içki içtiği Hindistan'da sahte içki kaynaklı ölümlere sık rastlanıyor.