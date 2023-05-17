Hindistan'da Sahte İçki Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 20'ye Yükseldi

YENİ DELHİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Çarşamba günü yapılan açıklamada ölümlerin 13'ünün eyaletin Villupuram ilçesinden, 7'sinin ise Chengalpattu ilçesinden olduğu bildirildi.

30'dan fazla kişi ise olayın yaşandığı iki ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Polisin verdiği bilgilere göre tedavi görenler göz tahrişi, kusma ve baş dönmesinden şikayet ediyor. Polis, bu kişilerin muhtemelen etanol-metanol ve benzeri kimyasal maddelerin karışımından oluşan bir içki tükettiklerini belirtti.

Olayın ardından her iki bölgede de insanları yasadışı içkiden uzak tutmak amacıyla alarm verildi.

Sahte içki faciasıyla ilgili olarak bir kişi tutuklandı. Kaçak içkiye el konuldu ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Ayrıca eyalet içinde yasadışı içki dağıtımına karıştıkları iddiasıyla birkaç kişi daha tutuklandı.

Eyalet başbakanı M.K. Stalin, ölümler karşısında şoke olduğunu ifade ederek yasadışı içki tüketimi nedeniyle bir üyesini kaybeden her aileye 12.150 ABD doları ve hastanede tedavi gören her kişiye 607 ABD doları tutarında tazminat verileceğini açıkladı.