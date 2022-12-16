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Hindistan'da Sahte İçki Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 37'ye Yükseldi

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Hindistan'da Sahte İçki Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 37'ye Yükseldi

YENİ DELHİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'da devlet yayın kuruluşu All India Radio'nun haberine göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde Perşembe günü sahte içki tüketimi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

YENİ DELHİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'da devlet yayın kuruluşu All India Radio'nun haberine göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde Perşembe günü sahte içki tüketimi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Ancak yerel basında çıkan haberlere göre, ölü sayısı 39.

Ölümler, Bihar'ın başkenti Patna kentinin yaklaşık 60 kilometre kuzeybatısındaki Saran ilçesinde bildirildi.

Yayın kuruluşu, "Masrakh blokunda en fazla 23 ölüm bildirilirken, geri kalan 14 kayıp, ilçenin Amnaur ve Marhaura bölgelerindeki Isuapur'dan" dedi.

Radyoya göre, altısı ağır olmak üzere 19 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görürken, ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Yetkililer, "Bazı insanlar da görme yetisini kaybetti" dedi.

Bu arada, Saran Bölge Sulh Yargıcı Rajesh Meena basına yaptığı açıklamada, sahte içki ticareti yapan suçluları yakalamak için baskınlar düzenlendiğini belirterek, "30 kişi sorgulanmak üzere polis tarafından gözaltına alındı" dedi.

Basında çıkan haberlere göre, aralarında üst düzey bir polis memurunun da yer aldığı iki polis yetkilisi ihmal gerekçesiyle derhal görevden alındı.

Bihar'daki sahte içki trajedisi, Hindistan parlamentosundaki muhalefet milletvekilleri tarafından Perşembe günü gündeme getirildi.

Bihar'da, 2016 yılından bu yana alkol satışı ve tüketimi yasak olsa da, eyalette kaçak içki tüketimi nedeniyle sık sık ölümler yaşanıyor.

İnsanların genellikle ucuz yerli yapım kaçak içki içtiği Hindistan'da, sahte içki nedeniyle sık sık ölümler bildiriliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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