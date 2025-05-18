Hindistan'da Sahte İçki Felaketi: Ölüm Sayısı 27'ye Yükseldi

YENİ DELHİ, 18 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Eyaletin Amritsar kentinin Majitha bölgesinde sahte içki satın alan bazı kişiler, pazartesi günü erken saatlerde yaşamını yitirirken, bazıları da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Polis, bir zanlının metanolü internet üzerinden temin ettikten sonra seyrelterek dağıtıcılara verdiğini, bu dağıtıcıların da sahte içkiyi paketler halinde sattığını söyledi.

Olayla bağlantılı olarak aralarında elebaşının da bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Pencap hükümeti, hayatını kaybedenlerin ailelerinin her birine 1 milyon Hint rupisi (11,682 ABD doları) tutarında tazminat ödeneceğini duyurdu.